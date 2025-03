Gli alunni viterbesi in visita al Parlamento Europeo

La delegazione di alunni e insegnanti della scuola secondaria di primo grado Pietro Vanni di Viterbo, ha varcato la soglia del parlamento europeo di Bruxelles per un progetto Erasmusplus di studio sulla sostenibilità ambientale e sulla conoscenza del lavoro che quotidianamente viene svolto all'Eurocamera.

I ragazzi dopo aver raggiunto la destinazione in treno attraversando l'Italia, la Svizzera, la Germania e il Belgio, si sono incontrati con i compagni francesi, tedeschi e una delegazione di scuole siciliane.

Subito dopo gli alunni viterbesi sono stati accolti al Parlamento Europeo dalla vicepresidente Antonella Sberna che gli ha spiegato i meccanismi che regolano il lavoro all'interno dell'organo europeo.

Infine, la vicepresidente ha regalato ad ognuno dei piccoli visitatori una borraccia, simbolo dell'importanza della tutela ambientale.

I ragazzi, inoltre, hanno potuto assistere anche a un'importante conferenza internazionale relativa ai disordini e alle problematiche alimentari.

La gita-studio si è conclusa con la visita al Museo di Scienze Naturali, al famoso Atomium e alla città di Bruges. "Questa giornata è stata veramente emozionante e coinvolgente per i ragazzi - ha spiegato la dirigente scolastica Cristina Baleani -. Ringraziamo l'Onorevole Sberna per l'opportunità offerta agli alunni della scuola Vanni"



