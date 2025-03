Binaghi 'vogliamo superare 400mila paganti agli Internazionali'

"Quest'anno puntiamo a 400mila presenze paganti e nel giro di due o tre anni vogliamo superare il miliardo di euro di impatto sul territorio". Lo ha detto il presidente della FITP, Angelo Binaghi, durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo progetto degli Internazionali d'Italia 2025. "Questo intervento di ampliamento del site del Foro Italico è assolutamente necessario e ringraziamo Sport e Salute per lo sforzo che sta facendo", ha aggiunto. Binaghi poi conclude: "Abbiamo scoperto che il tennis all'aperto è lo sport con più alto valore sociale in Italia, ogni euro investito il tennis all'aperto ne rende 5,3. Per questo mi rivolgo a Sport e Salute che con molto merito sta facendo tanti playground nel paese, ma forse in questi sarebbe opportuno farci anche anche dei campi da tennis, padel e pickelball". Pronta la replica del n.1 di Sport e Salute, Marco Mezzaroma, nell'apertura del suo discorso: "Accetto la sfida di Binaghi e ne terremo conto".





