Binaghi 'Roma quinto slam? La sfida è crescere, serve pazienza'

"Internazionali al lavoro per diventare quinto slam? La nostra sfida è crescere, abbiate pazienza". Lo ha detto il presidente della FITP, Angelo Binaghi.

"Noi secondi dietro il calcio e dietro i grandi slam tutta la vita non ci vogliamo rimanere - ha aggiunto -. Così come ha fatto Sinner vogliamo provare ad arrivare in vetta, è il nostro unico obiettivo". Poi ha concluso: "Ma credo che questo grande entusiasmo faccia fare corse troppo affrettate, siamo campioni del mondo nel tennis a squadre, abbiamo il n.1 e dobbiamo essere curiosi e legittimamente ambiziosi, accompagnati sempre per mano dal Governo".



