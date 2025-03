Binaghi 'agli Internazionali un luogo protetto per Sinner'

"Cederemo noi all'interno della nostra lounge al Foro Italico, una piccola parte a Jannik, se lui vorrà, per essere protetto in queste due settimane". Così Angelo Binaghi, presidente della FITP, risponde a chi chiede della possibile creazione di una suite all'interno del Foro Italico per il n.1 del mondo durante gli Internazionali. "In Italia non può più vivere - ha aggiunto -. Io l''ho accompagnato qui due giorni lo scorso anno e stavo uscendo matto". Tornando al luogo protetto per Sinner ha concluso: "Abbiamo pensato sulla falsa riga di quello che ci aveva chiesto Djokovic negli anni precedenti da n.1, di provare a creare intorno a Jannik un luogo, un Fort Apache, per preparare al meglio le partite insieme al suo team".



