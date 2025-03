Resistenza a pubblico ufficiale, arrestato 41enne ad Aprilia

Questa notte i carabinieri della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale di Aprilia hanno tratto in arresto un uomo di 41 anni del posto, già noto alle forze dell'ordine, per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Nello specifico i militari, durante un servizio di controllo del territorio, hanno deciso di sottoporre a controllo il quarantunenne che si trovava a bordo della propria auto.

L'uomo, tuttavia, alla vista dei militari ha eluso il controllo, allontanandosi e dandosi alla fuga. Dopo un inseguimento i carabinieri alla fine sono riusciti a raggiunerlo, arrestandolo e trasferendolo nelle camere di sicurezza del Reparto Territoriale di Aprilia, in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto con rito direttissimo che si terrà nella giornata odierna.



