Lazio-Udinese: c'è Zaccagni ma out Tavares. Runjaic con Okoye

Pochi minuti al fischio d'inizio di Lazio-Udinese che può valere, per la Lazio, il sorpasso alla Juventus al quarto posto e per i bianconeri friulani la possibilità di coltivare speranze d'Europa.

Baroni ritrova Mattia Zaccagni, assente in Europa contro il Viktoria Plzen per un problema al polpaccio, che parte titolare.

Il tecnico laziale, però, deve fare a meno di Nicolò Rovella, inizialmente in panchina a causa delle non perfette condizioni fisiche, sostituito da Vecino. Ma soprattutto di Nuno Tavares, in tribuna causa affaticamento muscolare.

Nell'Udinese, invece, il tecnico Runjaic torna a puntare su Okoye mentre in avanti confermato il tandem Lucca-Thauvin.





