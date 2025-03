La voce di Camilleri e un violoncello, riflessioni sull'amore

La voce di Andrea Camilleri e le improvvisazioni di un violoncello per una riflessione sull' amore e sull'uomo, da Dante e Petrarca a oggi. Il disco con cui Michele Marco Rossi rende omaggio allo scrittore siciliano viene presentato l' 11 marzo alle 18:30 nella sede del Fondo Andrea Camilleri, a Roma, promotore con il Comitato Nazionale Camilleri 100 delle celebrazioni del Centenario della nascita del grande maestro. L'appuntamento è a ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Il musicista romano aveva 29 anni nel maggio 2019 quando incontrò per la prima e unica volta il maestro della letteratura italiana, che morì pochi mesi dopo, a 93 anni. ''In amore la ragione o si dimette o va in aspettativa'' è uno dei passaggi chiave di quelle ''ultime parole sull'amore'' di Camilleri che fanno da filo conduttore delle 13 tracce dell' album, pubblicato nei mesi scorsi dall'etichetta Stradivarius in vinile e dal 7 febbraio sulle piattaforme digitali. ''Si parte da Dante per arrivare a parlare di ciascuno di noi. L'amore diviene specchio e sonda della nostra natura, di quella umanità che Camilleri conosceva così bene'' spiega Rossi. Un lavoro sviluppato anche sul piano della ricerca sonora ed espressiva del violoncello e dell' elettronica live, curata da Paolo Aralla, che si intrecciano con la voce registrata del maestro.

''Granulazione del suono, moltiplicazione, lavorazione sugli spettri armonici, distorsioni - osserva il violoncellista -.

Ogni brano cerca in maniera astratta di entrare nei meandri dei temi, tanto forti quanto tremendamente attuali, di cui parla Camilleri, in un piccolo viaggio sonoro pieno di affetto e gratitudine. Per questo motivo il disco non ha un titolo in copertina: sarebbe come dare un titolo a un ricordo, a un pensiero o a una memoria. I ricordi non si intitolano''. Il progetto è sostenuto da Siae nell'ambito di "Per Chi Crea" 2023. Le edizioni musicali sono proprietà di SZ Sugar. Michele Marco Rossi, vincitore nel 2022 del Premio Abbiati del Disco per la registrazione delll' integrale della musica per Violoncello di Ivan Fedele, ha all' attivo oltre cento prime esecuzioni assolute ed ha ampliato il suo repertorio passando dalla musica strumentale al teatro d' avanguardia, musica elettronica e installazioni video.



