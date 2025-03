La Dante Alighieri e Niaf insieme per promuovere l'italiano

Mantenere vivo l'enorme patrimonio di cultura, storia e tradizioni del nostro Paese negli Stati Uniti, lì dove tanti italiani nei secoli sono emigrati nella speranza di un futuro migliore, attraverso l'insegnamento e la promozione della nostra lingua: con questa finalità oggi a Roma Andrea Riccardi, presidente della Società Dante Alighieri, e Robert Allegrini, presidente di Niaf - National Italian American Foundation hanno firmato un accordo per dare il via a una serie di azioni congiunte. Un'intesa strategica e ambiziosa, se si considera da un lato l'autorevolezza e la competenza della Dante nonché la sua capillarità in tutto il mondo, e dall'altro il bacino potenziale a cui rivolge, ossia i circa 20 milioni di italoamericani rappresentati da Niaf, una fondazione che fin dalla sua istituzione nel 1975 ha già assegnato oltre 10 milioni di dollari in borse di studio e ogni anno destina un milione di dollari alla promozione dell'Italia e della sua cultura, anche d'impresa.

L'accordo, che si rivolge non soltanto agli italoamericani ma a chiunque abbia l'Italia nel cuore e voglia conoscerne la lingua, nello specifico prevede, oltre all'insegnamento dell'italiano online grazie a www.dante.global, anche attività mirate alla formazione dei docenti, la concessione di borse di studio, l'organizzazione di eventi e manifestazioni, anche a carattere scientifico, per promuovere la cultura italiana ma anche per supportare quel made in Italy che tanto piace alle comunità italiane, fondate da emigrati, presenti negli States.





