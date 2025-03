Il 16 marzo la maratona di Roma, 30/esima edizione da record

Oltre 50mila partecipanti totali ai vari eventi, 22mila stranieri e quasi 28mila iscritti alla sola maratona: sono i numeri dell'Acea Run Rome The Marathon 2025, la maratona della Capitale che quest'anno taglia il traguardo della 30/esima edizione. L'appuntamento per la corsa da 42,195 chilometri è per domenica 16 marzo, con la partenza confermata su via dei Fori Imperiali alle 8 di mattina e l'arrivo previsto per la prima volta al Circo Massimo, ma in programma ci sono anche la staffetta solidale Acea Run4Rome e la Acea Water Fun Run, la stracittadina da 5 chilometri anticipata al sabato mattina.

Un'edizione speciale non solo per i numeri record - è stato spiegato in occasione della presentazione dell'evento, che si è svolta presso la sala della Protomoteca del Campidoglio - ma anche per il Giubileo in corso a Roma: non solo l'evento ha ottenuto il Patrocinio ufficiale del dicastero per l'Evangelizzazione, rientrando così negli eventi ufficiali dell'Anno Giubilare, ma i maratoneti, provenienti da 126 nazioni del mondo, potranno godere, al 16/esimo chilometro della gara, del passaggio in via della Conciliazione, in piazza Papa Pio XII e largo del Colonnato, con vista sulla Basilica di San Pietro.

Secondo i promotori, l'Acea Run Rome The Marathon - organizzata per la quinta volta da Infront Italy, Corriere dello Sport-Stadio, Italia Marathon Club e Atielle - porterà a correre e visitare Roma oltre 100mila persone, considerando anche i familiari e accompagnatori al seguito dei partecipanti, provocando un indotto economico di almeno 75 milioni di euro, così come calcolato dopo l'edizione 2024 da uno studio del dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale dell'Università Sapienza di Roma. Importanti anche i numeri della macchina organizzativa: saranno infatti 2500 i volontari impegnati nelle varie attività della maratona.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA