Ciak per No Place Like Rome con Capotondi e Dorff

Sono da poco iniziate le riprese della nuova produzione internazionale No Place Like Rome, scritta e diretta da Cecilia Miniucchi, l'unica e prima regista italiana che ha iniziato e continua a fare oggi film a Hollywood e che torna a girare nel suo paese d'origine una commedia romantica americana con un cast d'eccezione: Cristiana Capotondi, Stephen Dorff e Radha Mitchell. Il film è una co-produzione italo-americana, prodotto da Jeffrey Coulter, Carl F. Berg (che hanno già collaborato con la regista nei precedenti film), e con Claudio Bucci e Angelo Frezza produttori esecutivi.

No Place Like Rome è una rom-com confezionata con gli elementi e il setting che piacciono con il pubblico americano e che fa leva su uno dei meccanismi più funzionanti degli story-telling romantici, quello degli opposti che si attraggono e che al primo incontro si trovano perfettamente incompatibili.

Ma complici le atmosfere natalizie e la bellezza di Roma l'amore troverà il modo di sboccare comunque.

Protagonisti principali sono Cristiana Capotondi, l'attore statunitense di cinema e televisione Stephen Dorff e l'australiana Rhada Mitchell, che già aveva recitato nel precedente film di Cecilia Miniucchi Life Upside Down. Nel cast anche Elisabetta De Palo, Edoardo Natoli, Sebastiano Pigazzi e Martina Iacomelli.

Cecilia Miniucchi è un esempio di eccellenza italiana al femminile nel più importante mercato cinematografico al mondo, dove si è formata e dove da decenni lavora. I suoi film hanno preso parte ai Festival internazionali più prestigiosi come Cannes, Venezia, Sundance e London. Cecilia e' stata inoltre nominata alla Camera d'Or. Il suo ultimo film Life Upside Down e stato realizzato in modo un po' insolito e innovativo, durante l'inizio del lockdown a Los Angeles, dirigendo da remoto gli attori ciascuno recluso nella propria abitazione e isolato dal resto del mondo.

Le riprese di No Place Like Rome dureranno cinque settimane e si snoderanno tra Roma, alla ricerca dei luoghi più nascosti e iconici, e l'Umbria.

Connor è un noto fotografo di una rivista di New York, in Italia per lavoro, emotivamente chiuso, con una ex-moglie di cui fa fatica a liberarsi e un figlio adolescente che sta per raggiungerlo per le vacanze natalizie. Ma quando il figlio cambia programma, Connor decide di rimanere a Roma durante le festività per fotografare una Roma diversa, accompagnato da Scintilla, un'attraente e estroversa curatrice museale. Insieme scopriranno aspetti nascosti della città Eterna e forse troveranno anche qualcosa di più.



