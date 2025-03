Roma: Ranieri 'andava chiusa prima, ho una certa età...'

Roma che sta andando alla grande con cinque vittorie consecutive ed anche a Empoli i giallorossi hanno confermato lo stato di grazia, con un gol rapidissimo. Ma anche tante occasioni non chiuse per raddoppiare nel primo tempo. "Sono una persona di una certa età - commenta ironico Claudio Ranieri -, non mi potete far stare sul chi va là fino alla fine. Dovevamo chiuderla, queste sono partite che alla fine le pareggi. Siamo venuti qui in modo umile, il girone di ritorno è difficile per tutti. L'impegno europeo crea difficoltà e molte squadre hanno avuto dei problemi in campionato. Ho scelto ragazzi che avevano fame di giocare. Ora possiamo preparare bene la partita contro l'Athletic".

Il tecnico, alla domanda sulla buona prestazione di Soulé, ha glissato, preferendo elogiare in blocco i suoi: "Tutta la squadra mi è piaciuta. A me piace la praticità e non l'accademia, per me giocare bene significa vincere le partite.

Quando bisogna segnare va fatto. Shomurodov è un ragazzo splendido, ma non è un goleador. Era molto dispiaciuto per le occasioni non concretizzate, ma l'importante è trovarsi al posto giusto al momento giusto. Ci ha risolto diverse partite".

Sul versante empolese Roberto D'Aversa non ha ovviamente preso bene la falsa partenza dei suoi: "La Roma soprattutto nel primo tempo poteva arrotondare il risultato, sono stati sfortunati ed è stato bravo Silvestri. Ma una squadra che deve salvarsi non può partire così. Non possiamo prendere gol nel primo minuto. Nel secondo tempo dovevamo sfruttare la fortuna di aver chiuso la prima frazione con un solo gol di svantaggio, ma non abbiamo avuto la forza di andare a pareggiare. Quello che mi fa più rabbia - sottolinea - è che quell'errore lo abbiamo pagato a caro prezzo. Ribadisco, non puoi concedere una palla così a una formazione così in forma". Per il tecnico dei toscani la squadra non ha avuto la solita forza e l'aggressività. "Nel primo tempo la Roma avrebbe meritato qualcosa di più. Al di là del tiro del nostro De Sciglio abbiamo fatto poco".



