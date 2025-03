Il Papa resta stabile, quadro ancora complesso

Per quanto riguarda le condizioni cliniche di papa Francesco, al 24/o giorno di ricovero al Policlinico Gemelli per la polmonite bilaterale, i medici questa sera non hanno emesso un bollettino di aggiornamento, e lo faranno domani.

Dalle fonti vaticane si apprende che prosegue la situazione di stabilità, con lievi e graduali miglioramenti, all'interno di un quadro complesso. I medici oggi non si sono espressi, ma al momento non risulta che ci siano state decisioni sullo scioglimento della prognosi.



