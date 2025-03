La campagna per salvare i cinema romani arriva su Al Jazeera

La campagna per salvare i cinema romani arriva anche su Al Jazeera. In un servizio firmato da Bernard Smith si riporta che centinaia di registi si stanno mobilitando per salvare le sale della capitale, che si sono notevolmente ridotte nel tempo.

Grandi nomi di Hollywood - si spiega nel servizio - come Martin Scorsese, Steven Spielberg e Francis Ford Coppola si sono uniti alla campagna per salvare i cinema della città dagli speculatori immobiliari.

Nel servizio si cita l'esempio del cinema Troisi, come modello di sostenibilità per le nuove sale, perché è aperto tutto il giorno e contiene anche un bar e una sala studio. "E' un luogo di inclusività, dove poter stare insieme, parlare e bare qualcosa", spiega Valerio Carocci, presidente della Fondazione Piccolo America.



