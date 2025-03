Insulta l'arbitra 16enne, 'sei donna e non capisci'

Un'arbitra di 16 anni è stata insultata sul campo di calcio dell'Achillea Talenti a Roma, mentre dirigeva una partita tra la squadra di casa e la Grifone Gialloverde, dal padre di uno dei calciatori ospiti: "Questa è femmina, non capisce un c... - si sente tra l'altro in un video finito sui social - Poi dice che uno è sessista, che fa il sessismo. Ma come fa una femmina... non s'è mai vista...". La vicenda, avvenuta lo scorso 23 febbraio, è stata raccontata dall'edizione romana del Corriere della Sera.

L'uomo aveva iniziato una sorta di telecronaca in diretta YouTube della partita che stava seguendo, criticando in modo acceso le decisioni dell'arbitra. Sugli spalti però, vicino a lui, c'era il padre di un giocatore dell'Achillea che ha sentito tutto e ha registrato gli insulti, fino a che non ha affrontato l'altro padre sgridandolo per il linguaggio inaccettabile. Poi ha pubblicato sui social una clip con le frasi più offensive: "Non ho pensato alle conseguenze, ho solo pensato che certi atteggiamenti vanno mostrati - ha detto - così da far capire a tutti che non ci si può passare sopra. Io ho una figlia, e non posso non pensare che se lei ascoltasse certi insulti ne uscirebbe devastata". L'altro, riporta sempre il quotidiano, ha chiesto poi scusa con un post.

Il Corriere ha inoltre intervistato la giovane arbitra, che studia in un liceo classico della Capitale: "Ho provato rabbia, amarezza e delusione - dice - Tuttavia non ne sono rimasta sorpresa. Nei campi capita di tutto a me e ai miei colleghi maschi, impari a lasciare correre. Di certo questa volta gli insulti hanno colpito maggiormente perché espliciti e di natura sessista, soprattutto provenendo da un signore che potrebbe essere mio padre".



