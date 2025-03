Ricerche in corso di un ragazzo disperso nel fiume Tevere a Roma, all'altezza di ponte Principe Amedeo in centro. Al lavoro i vigili del fuoco, con i sommozzatori e l'ausilio di un elicottero, e la polizia fluviale. A dare l'allarme un passante che, intorno alle 12.20, lo ha visto spogliarsi, abbandonare i vestiti sul ponte e lanciarsi nel fiume da cui non lo ha visto riemergere. Indaga la polizia.



