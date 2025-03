Rifiuti ingombranti,sabato e domenica c'è 'Ama il suo quartiere'

Domani, sabato 8 e domenica 9 marzo nuovo appuntamento con la campagna di sensibilizzazione ambientale "Ama il Tuo Quartiere - Giornate del Riciclo". Questo week end la raccolta straordinaria gratuita di rifiuti ingombranti, elettronici e speciali, organizzata da Ama in collaborazione con il TGR Lazio RAI, prevede 23 postazioni dislocate, come sempre, in più aree della città. Per individuare l'ecostazione più vicina assieme a tutte le informazioni utili si può consultare il portale www.amaroma.it e il canale whatsapp Ama (www.amaroma.it/whatsapp/). Anche i Centri di Raccolta fissi saranno regolarmente aperti in entrambe le giornate.

Domani mattina nei municipi I, V, VIII, X, XIV e XV ci saranno 7 "postazioni light" attrezzate per accogliere ingombranti, legno, RAEE, sfalci e potature. Domenica, invece, l'iniziativa coinvolgerà tutti i municipi dispari (con l'aggiunta del XIV) con 16 ecostazioni.

Tutti siti di raccolta sono attivi dalle ore 8 alle ore 12.30 e tutti i materiali raccolti nel corso delle due mattinate verranno differenziati secondo la categoria merceologica (legno, ferro, plastica, altri metalli, RAEE, ecc.) e avviati alle rispettive filiere di recupero.

Lo comunica Ama S.p.A.



