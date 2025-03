Profondo Rosso di Dario Argento compie 50 anni

Era il 7 marzo 1975 quando Profondo Rosso uscì nelle sale, e le sue scene dopo mezzo secolo restano ancora tra quelle più iconiche del cinema. Il capolavoro horror di Dario Argento mescola terrore, mistero e grande musica, conquistando e influenzando non solo gli appassionati del genere. È diventato un riferimento per il cinema mondiale. Per celebrare questo traguardo, arriva su etichetta Warner Music Italia una nuova edizione esclusiva della colonna sonora eseguita dai Claudio Simonetti's Goblin, con una versione limitata in Picture Disc autografata dal compositore Claudio Simonetti.

Uscito nelle sale nel 1975, Profondo Rosso è diventato un cult, tanto per la sua trama inquietante quanto per la magistrale colonna sonora che accompagna ogni scena del film, un'opera che ha segnato la carriera di Simonetti e il mondo del cinema horror. La musica, tra le più iconiche nella storia del cinema, è un elemento fondamentale che ha contribuito a rendere Profondo Rosso un'opera indimenticabile.

Claudio Simonetti e Profondo Rosso sono anche i protagonisti di tre live unici. Il 6, 7 e l'8 aprile, nell'ambito di Roma Film Music Festival, la rassegna internazionale dedicata alle colonne sonore, il film sarà riproiettato nel nuovo teatro immersivo dei leggendari Forum Studios - dove fu registrata la colonna sonora originale - con le musiche eseguite dal vivo dall'artista e la sua formazione.

Il compositore ha dichiarato: "Sono passati 50 anni (7 marzo 1975-7 marzo 2025) da quando, poco più che ragazzino con i Goblin, composi e registrai la colonna sonora di Profondo Rosso.

Un film e una musica che hanno lasciato il segno e per festeggiare questo cinquantennale sto riproponendo la colonna sonora risuonata con i miei Claudio Simonetti's Goblin con un vinile Picture Disc che uscirà il 4 aprile con la Warner Music Italia. Inoltre il 6-7-8 aprile suoneremo la colonna sonora dal vivo durante la proiezione del film al Forum Theatre di Roma proprio accanto allo studio".

Interpretato da David Hemmings, Daria Nicolodi e Gabriele Lavia, Profondo Rosso racconta la storia di un pianista jazz inglese che, dopo aver assistito impotente all'omicidio della sua vicina di casa, decide di indagare. Durante le sue ricerche, tutte le persone che potrebbero aiutarlo restano misteriosamente uccise. Con l'aiuto di una brillante giornalista riesce a ripercorrere la scia degli indizi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA