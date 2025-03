Primo festival Accademie di Moda, talk di Chiuri e Giammetti

S'intitola "Forma - Prospettive di Moda, Arte e Creatività", il primo festival dedicato ai giovani talenti delle Accademie e degli istituti internazionali di moda con sede a Roma. Un evento che riunirà per la prima volta le creazioni di tutti gli studenti di otto istituti, nella Nuvola di Fuksas, il 21 e 22 marzo, per proporre mostre, laboratori e talks con i grandi protagonisti della moda. Come Giancarlo Giammetti, partner storico di Valentino, che verrà a parlare della sede della Fondazione Garavani e Giammetti che sarà inaugurata a piazza Mignanelli maggio con una grande mostra di arte e moda. E come Maria Grazia Chiuri, direttrice creativa di Dior, che presenterà la sfilata della collezione Dior Cruise da lei disegnata proprio a Roma nei prossimi mesi. Tra gli ospiti anche lo stilista Marco de Vincenzo, l'attore e scrittore Paolo Stella, l'artista Alfredo Pirri, il vicedirettore Intrattenimento Prime Time Rai e responsabile del Festival di Sanremo Claudio Fasulo, il costumista Carlo Poggioli, Sara Sozzani Maino direttrice della Fondazione Sozzani. L'iniziativa, promossa da Roma Capitale, assessorato alla Moda, Turismo, Sport e Grandi Eventi, guidato da Alessandro Onorato, e dalla Regione Lazio, assessorato allo Sviluppo Economico, Commercio, Artigianato, Industria e Internazionalizzazione, guidato da Roberta Angelilli, è stata presentata oggi in Campidoglio, presenti tutti i protagonisti e le istituzioni compreso il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. L'evento, inoltre, rientra nel progetto "Roma Smart Tourism", finanziato dal ministero del Turismo nell'ambito del fondo in favore dei comuni a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica, nei cui territori sono ubicati siti riconosciuti dall'Unesco patrimonio mondiale dell'umanità. Alla manifestazione partecipano Accademia Costume & Moda; Accademia del Lusso; Accademia di Belle Arti di Roma; Accademia Internazionale d'Alta Moda e d'Arte del Costume Koefia; Accademia Italiana di Arte, Moda e Design; Ied Istituto Europeo di Design; Mam Maiani Accademia Moda; Naba Nuova Accademia di Belle Arti. La direzione artistica e il coordinamento di Forma sono a cura di From Studio.



