La mamma di Pamela Mastropietro, la diciottenne romana uccisa e fatta a pezzi a Macerata il 30 gennaio del 2018, ha incontrato in carcere Innocent Oseghale, condannato in via definitiva all'ergastolo. A confermarlo il legale della donna, l'avvocato Marco Valerio Verni. L'incontro tra Alessandra Verni e Oseghale è avvenuto oggi.



