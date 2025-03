La circolazione ferroviaria è rallentata sulla linea alta velocità Roma-Napoli, fra Salone e Labico, per un guasto a un treno.

I treni alta velocità sono deviati sulle linee convenzionali Roma-Napoli via Formia e Cassino con allungamenti dei tempi di viaggio.

A bordo sono in atto le verifiche tecniche. Lo rende noto Fs.





