La Nuvola dell'Eur si illumina di giallo per l'8 marzo

In occasione della giornata internazionale delle donne, Eur Spa illuminerà la Nuvola di giallo per ribadire e testimoniare insieme l'impegno concreto alla parità e difesa dei diritti delle donne. Dal tramonto sino a notte fonda, l'opera d'arte progettata da Massimiliano e Doriana Fuksas, sarà illuminata di giallo, per ricordare a quanti transiteranno per l'Eur l'impegno di tutti ad eliminare le tante discriminazioni che le donne sono ancora costrette a subire.

"Abbiamo deciso di illuminare La Nuvola - dichiara Enrico Gasbarra, presidente di Eur Spa - per ribadire anche simbolicamente insieme alla città e alle altre istituzioni il nostro impegno concreto ad eliminare tutti gli ostacoli, materiali e culturali, che ancora impediscono alle donne di dare a pieno lo straordinario contributo di cui sono capaci. Eur Spa ha il 47% di dipendenti donne, di cui ben il 57% nel top management. Questo rilevante dato ci riempie di orgoglio ma allo stesso tempo ci stimola a fare ancora di più. Gli straordinari obiettivi raggiunti dalla nostra società è soprattutto merito loro. A nome dell'intero cda proprio in questa giornata colgo l'occasione per ringraziarle. Aspettare non è più possibile, tollerare non è più accettabile".



