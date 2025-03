Kruder Dorfmeister al Romaeuropa Festival

Kruder & Dorfmeister chiuderanno il 16 novembre il Romaeuropa Festival con una nuova tappa del tour The K&D Sessions Live, celebrazione dei trent'anni di carriera del duo austriaco e di uno dei dischi culto dell'elettronica anni Novanta. E' la prima anticipazione di uno dei grandi appuntamenti della rassegna, diretta da Fabrizio Grifasi, che quest'anno dal 4 settembre festeggia la quarantesima edizione.

L' appuntamento, grazie alla collaborazione dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, è alle 21:30 nella sala grande dell' Auditorium Parco della Musica. Pubblicato il 19 agosto 1998 da Studio!K7, The K&D Sessions ha segnato una rivoluzione nel panorama musicale elettronico, consolidando il duo composto da Peter Kruder e Richard Dorfmeister come una delle formazioni più influenti e innovative della musica internazionale. Nella Vienna degli anni Novanta, dominata dalla techno, il duo ha affermato un percorso alternativo esplorando groove raffinati e downbeat ipnotici, fondendo trip-hop, jazzstep, downtempo e break beat e contribuendo alla definizione di un sound distintivo. Prima con G-Stoned, poi con The K&D Sessions, i Kruder & Dorfmeister hanno ridefinito il concetto di remix album, tracciando una rotta che ancora oggi influenza generi come IDM e Chillout. Con i suoi remix per Depeche Mode, Bomb the Bass e Roni Size, oltre un milione di copie vendute in tutto il mondo K&D Sessions è presto diventato non solo un album di successo ma una pietra miliare della musica elettronica. Per questo speciale appuntamento, l'album verrà eseguito integralmente dal vivo con una band di musicisti di altissimo livello, restituendo al pubblico la magia e le atmosfere uniche di The K&D Sessions e trasportandole nel presente, con la loro forza e attualità.



