I sing Nicola, L'omaggio al grande Arigliano di Elisabetta Guido

''I sing Nicola!''. E' l'omaggio a Nicola Arigliano che l'etichetta discografica AlfaMusic affida alla cantante jazz Elisabetta Guido con la reinterpretazione dei brani più famosi del grande crooner pugliese. L'album, disponibile dal 7 marzo su tutte le piattaforme digitali e in seguito anche in Cd, chiude il progetto avviato con l'uscita dei singoli "Buonasera Signorina", "Amorevole" e "Maramao perché sei Morto?" per ricordare il centenario della nascita dell' artista, il 6 dicembre 2023. Nicola Arigliano, morto nel 2010, ha attraversato il mondo dello spettacolo per oltre 50 anni fra concerti, tv e cinema. Cantante amato in Italia e all' estero per il suo tipico piglio swing, aveva conquistato il grande pubblico anche grazie a celebri spot pubblicitari Rai come quello del digestivo Antonetto. Ospite fisso ad Umbria Jazz e in molti festival jazz internazionali, era amico personale di giganti del grande schermo come Totò e Rita Hayworth. L'etichetta AlfaMusic, che si è occupata di Arigliano negli ultimi anni di carriera portandolo nel 2005 alla vittoria al Festival di Sanremo del Premio della Critica Mia Martini con il brano Colpevole, pubblica ora l'album che vede Elisabetta Guido, pugliese come lui, accompagnata dagli storici musicisti dell' artista: il batterista Giampaolo Ascolese, anche fra gli autori della biografia "Nicola Arigliano, un crooner colpevole"; il contrabbassista Elio Tatti; Michele Ascolese, storico co-chitarrista anche di Fabrizio De Andrè. Nel progetto suona anche il sassofonista milanese Mirko Fait. Elisabetta Guido, cantante, autrice e pianista, si è esibita in tutta Europa in oltre 20 anni di carriera. Ha lavorato per le Produzioni di Rai 1 Grandi Eventi e ha collaborato e inciso con grandi nomi come Renzo Arbore, Paolo Belli, Flavio Boltro, Fabrizio Bosso. Il disco verrà presentato dal vivo a Roma il 7 giugno alle 18:30 in un concerto nel Parco dei Fornaciari.



