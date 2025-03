Giannini, Elodie e Scarpetta in un thriller all'ombra del Circeo

Lui, Carlo Paris (Adriano Giannini),è uno scrittore famoso in crisi creativa; Giada (Elodie), sua moglie, una ballerina professionista alle prese con la produzione del suo primo spettacolo da protagonista e, infine, Peter Drago (Eduardo Scarpetta), un giovane artista concettuale anche troppo ambizioso e ingombrante che si mette tra i due come terzo incomodo. Questo il tris d'assi che mette in campo Gioco Pericoloso, thriller all'ombra della Maga Circe di Sabaudia, diretto da Lucio Pellegrini e scritto dallo stesso con Elisa Fuksas. Prodotto da Matteo Rovere e Sydney Sibilia per Groenlandia, il film, in sala dal 13 marzo con Vision, ci introduce lentamente nel passato di questi tre personaggi eccentrici e manipolatori che hanno molto da nascondere.

Lo scrittore si ritrova a subire la fascinazione di Peter Drago, artista concettuale che cerca di cavalcare le sue amicizie per imporre la sua arte, ma anche Giada sembra non essere immune dal fascino di quest'artista luciferino.

All'interno della storia anche la misteriosa scomparsa di una ragazza, Maria Tanner, legata al passato di Peter e Giada.

"Da tempo volevo provare a fare un thriller, poi è entrato nella mia vita e in quella di mia moglie un suo ex che ci ha dato lo spunto per questa storia di genere" dice il regista, marito della co-sceneggiatrice Fuksas. Sottolinea invece in conferenza stampa Elodie sul suo ruolo e sul rapporto con il cinema (è al suo terzo film dopo 'Non c'è campo' e 'Ti mangio il cuore'): "Per quanto riguarda il personaggio, ho cercato di empatizzare con lui e capire cosa muovesse questa donna che è allo stesso tempo manipolatrice e manipolata, come capita in fondo a tutti. Il mio rapporto con il cinema? Sono entusiasta, mi dà un'ulteriore occasione per crescere professionalmente e come donna".



