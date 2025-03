Enrico Rava firma la nuova playlist del Parco della Musica

Enrico Rava firma la nuova playlist che accompagnerà per un mese i visitatori negli spazi esterni dal porticato alla Cavea dell' Auditorium del Parco della Musica di Roma. Dopo quelle di Nicola Piovani, Tosca e Gino Castaldo, la scaletta è ora affidata al jazzista italiano più conosciuto all' estero. ''Alcuni di questi brani - spiega Rava - vivono con me da sempre. I'm coming Virginia di Bix Beiderbecke, per esempio, mi ha colpito al cuore quando avevo 7 anni e da allora non l'ho più lasciato. Altri sono arrivati dopo e non ne potrei più fare a meno''. I titoli scelti spaziano dalla musica classica di Bach e Ravel ai grandi interpreti del jazz come Miles Davis, Chet Baker, Louis Armstrong, John Coltrane.

Da sempre impegnato nelle esperienze più diverse, Enrico Rava è apparso sulla scena a metà degli anni' 60, imponendosi rapidamente come uno dei più convincenti solisti del jazz europeo. Fondamentali nella sua affermazione anche le sue esperienze in America, dove ha vissuto per anni partecipando a importanti gruppi ed esperienze discografiche al fianco di Gato Barbieri, Steve Lacy, Carla Bley, Cecil Taylor, Archie Shepp, Lee Konitz, Pat Metheny, John Scofield, Michel Petrucciani e molti altri. Recentemente si è aggiudicato il Top Jazz 2024 in due categorie: Disco dell'anno e Formazione dell'anno con l'album dei suoi The Fearless Five pubblicato a luglio scorso dalla Parco della Musica Records, l'etichetta discografica della Fondazione Musica per Roma e registrato a febbraio 2024 alla Casa del Jazz. La playlist di Enrico Rava è disponibile gratuitamente ed è possibile scaricarla con un QrCode presente sotto il porticato di Auditorium o ascoltarla sul canale Spotify di Auditorium.



