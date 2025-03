Carcere Santa Maria Capua Vetere, biblioteca ricorda poliziotta

Nel carcere di Santa Maria Capua Vetere una biblioteca con migliaia di libri intitolata all'agente della Polizia Penitenziaria Immacolata Cavagnuolo morta a soli 45 anni a causa di un infarto fulminante mentre era in servizio a Roma.

La cerimonia si è svolta nella casa circondariale "Francesco Uccella" e a fare gli onori di casa è stata Donatella Rotundo, direttore del carcere.

Presenti anche Lucia Castellano, provveditore dell'Amministrazione Penitenziaria della Campania, il prefetto di Caserta Lucia Volpe e Raffale Picaro, direttore del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università della Campania "Luigi Vanvitelli".

Sono intervenuti il magistrato di sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere Marco Puglia, il questore di Caserta Andrea Grassi e il comandante dell'Istituto penitenziario Alberta Rengone.

Per il vicepresidente Luigi Castaldo e per il segretario nazionale del sindacato ConSiPe Francesco De Curtis, ricordare la collega poliziotta, assistente capo coordinatore Immacolata Cavagnuolo con una biblioteca lancia un importante messaggio "in un mondo di sofferenza qual è il carcere: l'antidoto alla criminalità è proprio la cultura".



