Al porto di Civitavecchia al via i lavori della diga foranea

Al via, al Porto di Civitavecchia, i lavori per la realizzazione della diga foranea a protezione del nuovo accesso al bacino storico. Al porto è arrivato il cassone A02 destinato al corpo diga principale dell'antemurale. Il cassone, costruito su impianto galleggiante presso il porto di Piombino, che misura 30x20x14 metri, è stato ormeggiato in galleggiamento presso la banchina 14, in attesa di essere posizionato nel punto di posa. Questo è il primo di 8 cassoni che costituiscono la diga foranea. "Come avevamo annunciato mesi fa - sottolinea il Commissario Straordinario dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, Pino Musolino - inaugurando il cantiere dell'apertura a sud del porto di Civitavecchia, oggi abbiamo dato l'avvio alla fase di varo e poi di posizionamento di una prima parte dei cassoni dell'antemurale. Stiamo rispettando tutti i tempi programmati per realizzare opere che doteranno il porto di Civitavecchia di infrastrutture adeguate e necessarie per un ulteriore rilancio dello scalo in tutte le sue componenti di traffici, con un occhio sempre attento alla transizione ecologica, alla sostenibilità e all'impatto ambientale".



