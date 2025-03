A Roma la tradizionale benedizione degli automobilisti

Il 9 marzo, in occasione della Festa di Santa Francesca Romana, Compatrona di Roma e Patrona degli automobilisti, si terrà la tradizionale cerimonia di benedizione dei veicoli, giunta al 97° anniversario dalla prima solenne celebrazione.

Come da antica tradizione, l'Automobile Club Roma, in collaborazione con il Comune di Roma e la Procura Generalizia dei Monaci Benedettini Olivetani, custodi della Basilica, si occuperà dell'omaggio floreale alla Santa, del rilascio dei permessi di accesso per i veicoli, della disposizione degli automezzi per la cerimonia e della presenza dei mezzi di soccorso stradale Aci. I soci e gli automobilisti avranno l'opportunità di assistere alla celebrazione e benedire le chiavi del proprio veicolo.

L'evento avrà inizio alle ore 11:00 con la Santa Messa presso la Basilica di Santa Francesca Romana ai Fori. A seguire, nell'area adiacente all'Arco di Costantino (lato Colosseo, con accesso da via di San Gregorio), si svolgerà la benedizione dei veicoli privati e istituzionali, impartita da S.E. Mons. Baldassarre Reina, Vicario Generale per la Diocesi di Roma. La cerimonia sarà accompagnata dalla presenza della Banda Musicale della Polizia Locale di Roma Capitale.

"Dopo il riconoscimento del Patronato degli Automobilisti a Santa Francesca Romana da parte di Papa Pio XI nel 1925, la benedizione delle automobili al Colosseo è diventata la più antica tradizione romana legata al mondo dell'auto, perpetuata dal 1928. Quest'anno, in cui ricorre il centenario della sua santificazione, questa celebrazione assume un significato ancora più profondo, riaffermando il legame tra la Santa e la comunità degli automobilisti - ha dichiarato la presidente dell'Automobile Club Roma Giuseppina Fusco - L'Automobile Club Roma è orgoglioso di contribuire a mantenere viva questa tradizione e ringrazia le Autorità civili, militari e di Polizia che hanno, ancora una volta, voluto accogliere il nostro invito partecipando con i mezzi istituzionali".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA