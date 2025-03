105 aziende alla Career Fair di Rome Business School

Al via la Career Fair di Rome Business School, 105 aziende, oltre 950 studenti, per collegare talento a mondo del lavoro.

Connessioni lavorative, opportunità di networking, colloqui e talk dedicati. Oltre 550 opportunità di lavoro proposte in 16 settori, tra cui finanza, tech, moda, hospitality, oltre a ruoli trasversali in ambiti come risorse umane, marketing, data science, IT & tecnologia, business development, comunicazione, supply chain, e project management.

L'evento rappresenta anche un'occasione preziosa per le aziende partecipanti, per incontrare candidati qualificati, semplificando così il processo di selezione e permettendo una valutazione immediata dei profili più in linea con le proprie esigenze.

"Siamo molto lieti di ospitare una rappresentanza così importante di aziende italiane e multinazionali, dimostrazione pratica del nostro forte collegamento al mondo del business, allo scopo di fornire reali opportunità di lavoro ai nostri studenti", afferma Marco Regoli, Head del Career Center di Rbs.

"I ragazzi sono tutti molto preparati, con background diversificati. Per noi è importantissimo essere qui alla Career Fair, siamo qui per reclutare quelli che in prospettiva dovrebbero essere i nostri futuri leader. Cerchiamo ruoli flessibili, capaci di garantire lo stesso livello di performance a vari livelli in vari business line quindi, non solo profilli settoriali specifici per un determinato business, ma in grado di garantire gli stessi standard anche a più livelli e in varie aree dell'azienda", afferma Fabrizio Maltese, Full Lifecycle Recruiter per Amazon.

Ad oggi, sono oltre 1400 le aziende partner di Rome Business School, con le quali gli studenti si incontrano, oltre 190 le attività organizzate all'anno quali Business Practice Lab, Company shadowing, Company meeting finalizzate a formarli al meglio e avvicinarli alle aziende: il 70,7% degli studenti RBS ha ricevuto un'offerta di lavoro prima di completare il Master e il 78% ha riscontrato un aumento di stipendio nel corso degli studi.

Dei 1642 studenti di questo intake, 32% sono italiani, 68% internazionali.



