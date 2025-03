Viterbo, aperto anno accademico Unitus 2024-2025

Si è tenuta questa mattina nel teatro Unione di Viterbo, la cerimonia per l'apertura dell'anno accademico 2024-25 dell'Università della Tuscia. Presenti in sala oltre ai Magnifici Rettori di numerosi e prestigiosi atenei italiani, anche le massime autorità civili, militari e religiose del territorio, tra queste : il prefetto Gennaro Capo, il presidente commissione parlamentare ambiente Mauro Rotelli, il parlamentare Fi Francesco Battistoni e la sindaca Chiara Frontini.

"In un'epoca di rivoluzioni tecnologiche, con l'intelligenza artificiale e la digitalizzazione che ridefiniscono il lavoro e la formazione, il nostro modello di università pubblica statale e privata, diffusa sul territorio, accessibile e di alta qualità, può rappresentare una risposta concreta alle sfide del futuro - ha detto il rettore Stefano Ubertini nel suo discorso di apertura -. Perché una cosa è certa: più la tecnologia avanza, più sono determinanti le competenze diffuse se veramente vogliamo essere una società inclusiva. Questa è la sfida che dobbiamo cogliere: migliorare il nostro sistema, renderlo più forte e farlo conoscere, perché il futuro dell'Università italiana non sta nel ridimensionamento, ma nella sua capacità di evolversi e affermarsi come modello di eccellenza accessibile".

Durante la cerimonia è stata conferita la laurea honoris causa in Informazione digitale a don Antonio Mazzi, che purtroppo date le sue condizioni precarie di salute ha partecipato all'evento in video conferenza. "Accetto volentieri questa laurea honoris causa perché vorrei ridare senso alle parole - ha detto Mazzi dopo il conferimento della laurea -, all'informazione, specialmente a quella digitale, che è la più bistrattata e usata male tra le varie forme di comunicazione, alle cose, ai rapporti tra le persone, alla politica intesa come categoria mobile dell'agire collettivo".

Subito dopo Mazzi ha tenuto una lectio magistralis in cui ha parlato dell'importanza delle parole di solidarietà e speranza nella comunicazione moderna, invitando i presenti a riflettere su come queste possano ancora avere un ruolo significativo nel nostro modo di vivere.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA