Rocca, premio di cubatura solo all'edilizia pubblica

Destinare solo all'edilizia residenziale pubblica e alle Ater i premi di cubatura previsti dalla proposta di legge regionale per la semplificazione e rigenerazione urbana, escludendo i privati. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, durante il suo intervento in Consiglio regionale del Lazio. Sulla rigenerazione urbana "fino a oggi la legge voluta dal centrosinistra ha rigenerato solo case per i ricchi ai Parioli e al Trieste-Salario a Roma. Se dobbiamo fare un'operazione di rigenerazione, la si faccia sugli immobili di edilizia residenziale pubblica. Facciamo in modo, tutti insieme, che quella cubatura in più vada all'edilizia residenziale pubblica e diamo alle Ater la possibilita di utilizzare quella norma. Sono pronto a metterci la faccia, ed espormi con la mia maggioranza - ha spiegato il presidente Rocca -. Questa può essre una strada su cui troviamo un punto di incontro. Quindi, facendo insieme un lavoro maturo e responsabile possiamo migliorare la proposta di legge 171 se non partiamo da una pregiudiziale ideologica - ha sottolineato Rocca -. Sia noi che l'opposizione cerchiamo il bene delle nostre comunità e mi rendo disponibile a fare un lavoro sfidante. Non si può non prendere atto che la rigenerazione urbana, vista fin qui, ha favorito solo i dollari che sono andati nelle tasche dei costruttori e di chi ha ampliato le case ai Parioli e nelle zone dove a comprare casa non sono di certo i più poveri", ha continuato Rocca.

"Siccome c'è questa accusa che potrebbe essere preda della speculazione, se dobbiamo fare un'operazione di rigenerazione, la si faccia sugli immobili di edilizia residenziale pubblica.

Quindi noi riusciamo ad ampliare l'offerta abitativa anche attraverso questo strumento".

Rocca ha poi annunciato che nella proposta di legge per la semplificazione urbanistica, ci sarà "lo stralcio" della parte "sul cambio di destinazione dei terreni agricoli. La norma verrà riproposta in altra forma, a seguito di un dialogo politico", ha concluso Rocca.



