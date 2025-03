Rapina due 19enni in metro a Roma, arrestato dai carabinieri

Fingendo di avere un coltello ha rapinato due giovani in metro ieri sera a Roma. E' accaduto all'interno della stazione Battistini. L'uomo ha avvicinato, in diversi momenti, due giovani e simulando di avere un coltello all'interno del giubbino, li ha minacciati facendosi consegnare uno zaino e due pacchetti di sigarette.

Alcuni passanti hanno notato la scena e allertato il 112. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma che hanno bloccato l'uomo mentre tentava di dileguarsi. Si tratta di un 33enne romano che è stato arrestato per rapina aggravata. La refurtiva è stata recuperata dai militari e riconsegnata alle vittime, due 19enni romani



