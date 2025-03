La Nobel Shirin Ebadi e Carrere a Libri Come dedicato alla pace

Un reading di Emmanuel Carrere in omaggio a Edouard Leve, artista e scrittore francese morto suicida a 42 anni nel 2007, ancora poco conosciuto in Italia.

Eskhol Nevo con il suo libro più amato, La simmetria dei desideri. La scrittrice di origine turca Fatma Aydemir, la grande autrice francese Maylis de Kerangal, la canadese Rachel Cusk. Sono tra i grandi autori stranieri ospiti di Libri come 2025, la festa del libro e della lettura all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma, dal 21 al 23 marzo, a cura di Michele De Mieri, Rosa Polacco e Marino Sinibaldi.

Cento gli incontri e circa 300 i protagonisti della 16/ma edizione che avrà come tema 'Pace' e grande ospite la Premio Nobel per la Pace Shirin Ebadi. "Pace è un tema centrale nella nostra vita quotidiana. Un valore fondamentale, oggi più che mai urgente. In un momento storico così delicato, segnato da conflitti, tensioni e divisioni mondiali, crediamo che i libri possano essere strumenti potenti", ha detto alla presentazione Raffaele Ranucci, ad di Musica per Roma. "Le guerre intossicano il dibattito pubblico, creano muri. I libri sono un luogo di dialogo e di ponti", ha sottolineato Massimiliano Smeriglio, assessore alla Cultura di Roma Capitale.

Nel foyer un'installazione di Alessandro Bergonzoni: Il tavolo delle trattative con al posto delle gambe le protesi dei pazienti del Centro di riabilitazione di Sulaymaniyah-Iraq, fornite da Emergency. All'Auditorium attesi anche il Pulitzer Nathan Thrall, Amitav Ghosh e Viet Thanh Nguyen. Dalla Germania Uwe Timm, Jamaica Kincaid, il brasiliano Marcelo Rubens Paiva, l'autore russo emigrato a Londra Boris Akunin, Richard Osman e Jasmina Khadra. Tanti anche gli autori italiani che interverranno: da Luciano Canfora a Gianrico Carofiglio, da Marcello Veneziani a Gad Lerner, da Nicola Lagioia a Francesca Mannocchi, da Francesco Piccolo a Sandro Veronesi, Paolo Nori, Edoardo Albinati, Nadia Terranova e Zerocalcare.

Omaggi a Philip K. Dick in occasione della pubblicazione di un doppio Meridiano, curato da Emanuele Trevi e a Jane Austen a 250 anni dalla nascita. Festa per Camilleri 100! con Giancarlo De Cataldo, Antonio Franchini, Gaetano Savatteri e Chiara Valerio.



