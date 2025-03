Iniziativa sulle foibe in istituto romano, tensione e proteste

Tensioni e proteste stamane all'Istituto Rossellini di Roma durante un'iniziativa sulle foibe promossa dal senatore FdI Menia. Fuori durante un presidio degli studenti di Osa ci sono stati momenti di tensione con le forze dell'ordine. "La polizia è arrivata per impedire l'ingresso ai ragazzi al convegno, alcuni studenti sono riusciti ad entrare e a contestare Menia", scrive sui social il movimento studentesco 'Osa'. I ragazzi, a quanto si vede nel video pubblicato sui social, hanno acceso fumogeni all'esterno dell'istituto, e hanno esposto uno striscione 'Partigiani nelle scuole'.

"La scuola versa in uno stato di emergenza, gli studenti ribadiscono che non faranno passare la propaganda del governo nelle loro scuole, e sono pronti a scioperare il 4 aprile per lanciare l'allarme rosso in tutti gli istituti" "Nonostante i tentativi di opposizione dei manifestanti - sottolineano le stesse fonti - è stato garantito senza alcun uso della forza il buon esito dell'evento, al quale peraltro gli organizzatori hanno consentito l'accesso a una delegazione di manifestanti", fanno sapere fonti della questura.

"È inaccettabile quanto accaduto all'Istituto Rossellini di Roma durante un evento sulle foibe. Ogni forma di intimidazione e violenza contro la libertà di espressione va condannata con fermezza. Scuole e università restino luoghi di confronto e inclusione, dove il dibattito libero e il rispetto delle opinioni altrui devono sempre essere garantiti. Al senatore Roberto Menia giunga la mia solidarietà", afferma Ignazio La Russa, presidente del Senato.



