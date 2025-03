Spari nella notte vicino Latina, feriti due carabinieri

Nella notte appena trascorsa ad Aprilia due carabinieri liberi dal servizio, i quali stavano chiacchierando all'interno della loro auto privata in via Lazio, sono divenuti il bersaglio di un'aggressione armata da parte di un gruppo a bordo di due macchine, da dove sono stati esplosi cinque colpi di arma da fuoco. Uno di questi, carambolando, ha lambito entrambi i militari dell'Arma, provocandogli lievi lesioni agli arti inferiori.

Un episodio che, con tutta probabilità, si colloca sulla scia degli atti dimostrativi con l'utilizzo di armi da fuoco avvenuti ad Aprilia nei giorni scorsi (ultimo, in ordine cronologico, le 13 esplosioni di colpi di arma da fuoco avvenuti in via Belgio), e che potrebbe essere riconducibile ad uno scambio di persona.

Proprio in tal senso sono orientate le indagini svolte dal Reparto Territoriale di Aprilia e dal Nucleo Investigativo di Latina che, attraverso perquisizioni domiciliari, hanno già portato all'arresto di un uomo di origini croate, trovato in possesso di due pistole semiautomatiche e di un revolver. Su quest'ultima arma, si stanno effettuando degli accertamenti per verificare la compatibilità della pistola con quanto accaduto stanotte.

Sono anche in corso ulteriori perquisizioni, sotto il coordinamento della Procura Distrettuale e Ordinaria, da parte dei reparti dell'Arma insieme ai Carabinieri della Compagnia di Anzio.



