Sokolov malato, annullato concerto 10 marzo a Santa Cecilia

E' stato annullato il concerto di Grigory Sokolov previsto il 10 marzo per la stagione da camera dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. A causa del perdurare di problemi di salute, il pianista russo è stato costretto a cancellare anche la data romana insieme con i recital in programma in questi giorni in varie città europee. Sokolov, uno dei pianisti più straordinari e apprezzati della scena musicale mondiale, ha debuttato a Santa Cecilia nel 1969 ed è stato ospite abituale della Fondazione musicale.

L' Accademia Nazionale fa sapere che il rimborso dei biglietti dal 6 al 30 marzo potrà essere richiesto al botteghino del Parco della Musica (aperto tutti i giorni dalle 11 alle 20) per i biglietti acquistati in Auditorium o a Via Vittoria; e direttamente da TicketOne per i biglietti acquistati online. Agli abbonati alla Stagione da Camera saranno comunicati successivamente le modalità di rimborso o l' eventuale recupero.





