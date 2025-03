Pnrr: Roma, entro 2026 nuovo Polo culturale Arco Travertino

Entro la fine del 2026 nascerà il nuovo Polo Civico Culturale di Arco di Travertino, alla periferia est della città, una enorme piazza coperta con biblioteca, auditorium, coworking, uno spazio ristoro, sale prove per la musica e la registrazione, e anche l'area espositiva più grande di Roma al di fuori della città storica.

L'opera, finanziata con oltre 11,3 milioni del Pnrr, ridarà vita alla grande struttura realizzata da Atac assieme ai parcheggi interrati, ma di fatto abbandonata da 15 anni. A dare stamattina l'avvio ai cantieri il sindaco di Roma e della Città Metropolitana Roberto Gualtieri insieme al presidente del VII Municipio Francesco Laddaga e agli assessori alla Cultura Massimiliano Smeriglio e al Personale Giulio Bugarini.

"Questa era una delle tante incompiute, una ferita per la città - ha affermato Gualtieri - Investire qui era prioritario, è il più grande degli interventi Pnrr sulla cultura diffusi su tutto il territorio e doterà questo quadrante di un polo straordinario". Su una superficie utile complessiva di 4565 mq, l'intervento realizza infatti nuove superfici utili per circa 2700 mq, oltre alla piazza coperta. Il progetto, configurato come intervento di riqualificazione urbana, prevede il mantenimento della struttura e della copertura lignea esistente, procedendo alla riorganizzazione dello spazio interno coperto. La cultura, ha detto ancora il sindaco, "è un diritto fondamentale che chiede di investire anche in strutture permanenti, a partire dai quartieri e dai Municipi. Qui ci sono la metro e il capolinea degli autobus: è molto ben collegato".





