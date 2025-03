Per l'8 marzo speciale programmazione alla Casa del Cinema

Una speciale programmazione in occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna alla Casa del Cinema l'8 marzo realizzata dalla Fondazione Cinema per Roma.

Il primo appuntamento si terrà alle ore 18 con la proiezione de La fontana della vergine, uno dei capisaldi della filmografia di Ingmar Bergman. Il grande cineasta svedese ambienta il film in un Medioevo, arcano e brutale, in cui la vicenda della giovane Karin e della terribile violenza che subisce diventa l'occasione per esplorare la tensione tra sacro e profano, destino e volontà, paura e desiderio, violenza e vendetta. Sospeso tra mito e tragedia, ma illuminato dalla strepitosa fotografia di Sven Nykvist con luci e ombre da bassorilievo, il film s'immerge in universo primordiale dove alla perdizione risponde sempre la speranza.

Alle ore 20, il pubblico potrà assistere a Siamo donne, film collettivo da un'idea di Cesare Zavattini che intendeva portare sul grande schermo la vita di alcune celebri attrici nel ruolo di sé stesse. Dopo un prologo firmato da Alfredo Guarini con Anna Amendola ed Emma Danieli, seguono gli episodi dedicati ad Alida Valli, Ingrid Bergman, Isa Miranda e Anna Magnani, realizzati rispettivamente da Gianni Franciolini, Roberto Rossellini, Luigi Zampa e Luchino Visconti. Il risultato è un'opera ricca di sfumature che spazia dal documentario al dramma intimista fino alla spregiudicatezza maliziosa.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA