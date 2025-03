Muro su spiaggia Fiumicino, 'sono i cantieri del nuovo Porto'

Un muro di cemento che da poche ore cinge la spiaggia vicino al Vecchio Faro di Fiumicino, impedendo l'accesso all'area, mette in subbuglio la cittadina costiera alle porte di Roma: si tratta del terreno nella zona di Isola Sacra dove dovrebbe sorgere il nuovo Porto Crocieristico inserito tra le opere del Giubileo. Il muro, costruito nella notte e scoperto dai residenti solo al mattino, ha spinto i comitati cittadini contrari all'opera a rivolgersi al Comune chiedendo spiegazioni, "visto che il progetto del porto è ancora fermo alla procedura di valutazione di impatto ambientale".

La società Fiumicino Waterfront Srl, titolare della concessione demaniale, ha fatto sapere però che il muro è stato costruito a "protezione dell'area in concessione" al fine di "garantire una chiara delimitazione dell'area sotto la propria responsabilità per facilitare il riconoscimento rispetto a quella che è invece sotto la responsabilità del Comune. Gli interventi - ha sottolineato ancora la società - non sono in funzione delle opere per la realizzazione della Variante di progetto (cioè il Porto, ndr), per cui è ancora attesa la conclusione dell'iter autorizzativo".

Ma per le forze politiche che si oppongono alla realizzazione del porto questa risposta non basta: "Il porto crocieristico muove i primi passi, di cemento" è la lettura dell'attivista Gianluca Peciola, mentre il deputato di Avs Filiberto Zaratti ha presentato una interrogazione ai ministri Salvini, Pichetto e Giuli: "Il progetto fa gola agli speculatori - ha detto - ma non a chi tiene al territorio, perché non porterà ricchezza ma solo cemento impattante e affari per le grandi compagnie".

La vicecapogruppo M5s al Senato Alessandra Maiorino attacca: "Si è ritenuto che fosse necessario agire nottetempo per portare avanti un progetto, quello del porto crocieristico privato di Royal Caribbean, che è un autentico scempio e vede la contrarietà dei fiumicinesi". Secondo Claudio Marotta, consigliere regionale di Sce, "il titolo in possesso di Fiumicino Waterfront riguarda ancora un porto turistico e permettere che possa trasformarsi in porto crocieristico senza una nuova valutazione crea uno squilibrio nel mercato e rischi per l'economia locale. Non a caso, l'opposizione al progetto è ampia".



