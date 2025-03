Europa League: Ranieri 'd'amore e d'accordo,nessun caso Hummels'

"Hummels è un ragazzo d'oro, che va a vedere Roma. Non c'è nessuna cosa, andiamo d'amore e d'accordo con tutti". Così Claudio Ranieri, tecnico della Roma, prima della sfida di Europa League contro l'Athletic, spazza via le polemiche relative all'impiego di Hummels. Poi, tornando sul match contro i baschi, sottolinea come "è difficile dire chi è favorito, andiamo a giocarcela. Non sono preoccupato, ma ho molto rispetto. Sono sempre convinto che i miei giocatori faranno una grande partita. L'Athletic è una squadra che ha grande qualità, dobbiamo stare molto attenti. Sono quarti in classifica, una squadra ben costruita con un senso di appartenenza meraviglioso, incredibile. Trovano sempre giocatori idonei, non sono mai retrocessi. Sarà difficile per noi, ma anche per loro", prosegue. Poi, parlando di Dybala, Ranieri ammette come "i campioni come lui vanno supportati, non ingabbiati. Gli dirò di divertirsi", mentre su Pellegrini sottolinea come "si diverte, ma non lo dimostra. E' un ragazzo introverso, vorrei fosse più leggero perché ha una qualità che pochi giocatori hanno. Tra stasera e domani mattina farò le considerazioni del caso e poi deciderò, stanno tutti bene e l'esperienza di tutti conta tantissimo per me, sono giocatori che sono abituati a giocare a determinati livelli".



