Eleonora Giorgi, Verdone 'per me sarà sempre Nadia'

"Eleonora ci ha lasciato un grande esempio di dignità, di amore, si è esposta anche nelle interviste raccontando come era la situazione dando alle persone che soffrono come lei non dico speranza però coraggio, forza.

Per me sarà sempre Nadia". Lo ha detto Carlo Verdone uscendo dalla chiesa degli Artisti di piazza del Popolo a Roma, al termine dei funerali di Eleonora Giorgi. "Negli ultimi mesi quello che mi ha più colpito è stata la sua grande dignità. Ha affrontato la malattia con signorilità e con una pacatezza filosofica che è molto, molto rara", ha aggiunto il regista.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA