Eleonora Giorgi, figlio Paolo 'Oggi torna al suo pubblico'

"Ci siamo presi due giorni per noi, ma oggi mamma l'abbiamo restituita al pubblico. È una dimostrazione di affetto incredibile, e per me motivo di orgoglio. Il suo pubblico l'ha sempre amata ma non mi aspettavo tutto questo. Migliaia e migliaia i messaggi che ho ricevuto, mi sento di dire solo grazie": così poco fa un commosso Paolo Ciavarro ha commentato la folla che già si riunita per salutare sua madre Eleonora Giorgi nel giorno dei funerali alla Chiesa degli Artisti di Roma.

"Mamma ha dimostrato coraggio e per me che sono il figlio sapere che con la sua testimonianza sia riuscita ad aiutare gli altri è il più grande orgoglio", ha aggiunto.



