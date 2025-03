E.League: Dia 'niente distrazioni, pensiamo solo alla coppa'

"Quando devi giocare l'Europa tutta l'attenzione è sull'Europa, dopo la partita si torna a giocare in campionato. Non c'è alcuna distrazione, viviamo partita dopo partita e adesso stiamo pensando solo alla gara di domani". Così l'attaccante della Lazio Boulaye Dia, nella conferenza stampa che anticipa la sfida contro il Viktoria Plzen valida per gli ottavi di Europa League.

L'attaccante, poi, torna sulla prova in campionato - dove la Lazio ha battuto il Milan - sottolineando come "abbiamo dimostrato domenica sera che possiamo fare delle prestazioni di livello contro le grandi squadre della Serie A, adesso guardiamo alla partita di domani e viviamo partita dopo partita", mentre sul contatto con Musah, che ha scatenato molte polemiche, l'attaccante ammette che "Musah mi ha detto che mi ha toccato e per me era rosso. Ero davanti a lui, mi ha toccato ed è fallo".

Infine un pensiero sulla mancanza di gol con Dia che, però, si concentra sul "lavoro individuale e per la squadra, penso che lo sto facendo bene come tutti. Speriamo di poter segnare domani per aiutare la squadra, abbiamo parlato: non dobbiamo calcolare niente, dobbiamo alzare le prestazioni personali e collettive per prendere la vittoria", conclude.



