Calcio: Roma-Cagliari del 16 marzo posticipata alle ore 16

E' posticipata alle 16 la partita Roma-Cagliari, in programma per domenica 16 marzo all'Olimpico.

Oggi si è tenuta una riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduta dal prefetto di Roma, Lamberto Giannini per definire le misure organizzative in vista del prossimo fine settimana quando nella Capitale ci sarà oltre al match di serie A anche la Maratona di Roma.

Dopo un confronto approfondito - sottolinea la prefettura - il Comitato ha individuato "la soluzione più equilibrata per garantire il regolare svolgimento di entrambe le manifestazioni".

"Una scelta frutto di una valutazione attenta e di una piena collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti, che ha permesso di contemperare le esigenze di sicurezza e mobilità con quelle organizzative e sportive" ha sottolineato Giannini.



