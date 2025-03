Bruce Springsteen firma l'appello per salvare i cinema di Roma

Anche Bruce Springsteen ha firmato l'appello per salvare i cinema di Roma. Lo rende noto la Fondazione Piccolo America - Cinema Troisi.

Il Boss si è unito a una lunga schiera di celebrità della cultura, dello spettacolo e dello sport - tra cui Renzo Piano, Martin Scorsese, Francis Ford Coppola, Jane Campion, Carlo Verdone, Alba Rorhwacher e Francesco Totti - nel chiedere che la nuova legge regionale in discussione in questi giorni non porti al cambio di destinazione d'uso prevalentemente commerciale di decine di sale storiche della capitale in gran parte chiuse o abbandonate da tempo.



