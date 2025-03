Aggredisce compagna incinta e tenta di strangolarla, arrestato

Ha colpito al volto la compagna incinta con una bottiglia di vetro e poi ha tentato di strangolarla, per questo è stato arrestato dai carabinieri a Roma. A dare l'allarme al 112 la vittima. Sul posto i carabinieri della stazione di Tor Sapienza che hanno arrestato in flagranza di reato un 32enne romeno, già noto alle forze dell'ordine.

La donna ha raccontato ai carabinieri intervenuti che, in seguito a una discussione, l'uomo l'aveva colpita al volto con una bottiglia di vetro causandogli delle ferite e segni di strangolamento al collo. D'intesa con la Procura, i militari lo hanno arrestato e successivamente accompagnato al carcere di Regina Coeli, dove il Tribunale ha convalidato l'arresto.

La donna è stata trasportata al pronto soccorso del Policlinico Casilino in codice rosa, dove è stata refertata con 21 giorni di prognosi.



