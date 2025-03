Incidente mortale nella notte in via Cristoforo Colombo a Roma. E' accaduto intorno all'una e mezza all'altezza dell'incrocio con incrocio con via Rosa Guarnieri Carducci. Un'auto guidata da un 44enne si è schiantata contro un semaforo e l'uomo è morto sul colpo.

Sul posto la polizia locale del X gruppo Mare per i rilievi e pattuglie dei gruppi Marconi, Eur e Tintoretto per i servizi di viabilità e per la messa in sicurezza dell'area.



