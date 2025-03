Una volante della polizia è rimasta coinvolta in un incidente tra più veicoli a Ostia. E' accaduto intorno alle 14 in viale delle Repubbliche Marinare. Dalle prime informazioni, la volante si stava dirigendo su un luogo di un intervento in ausilio. Ci sarebbero alcuni feriti tra cui i due agenti. Sul posto per i rilievi la polizia locale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA