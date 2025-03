Robert Treviño sul podio a Santa Cecilia per Mozart e Strauss

Nuovo appuntamento con la musica di Mozart nella stagione sinfonica dell' Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Sul podio il 6 marzo alle 19:30 salirà il direttore d' orchestra americano Robert Treviño, allievo di Michael Tilson Thomas e Seiji Ozawa (repliche il 7 marzo alle 20:20 e l' 8 alle 19). Treviño, che a Santa Cecilia ha debuttato nel 2016, si è imposto all'attenzione internazionale al Teatro Bol'šoj di Mosca nel 2013 dirigendo il Don Carlo di Verdi. È Direttore Musicale dell'Orchestra Nazionale dei Paesi Baschi e Direttore Ospite Principale dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI. La serata si aprirà con l'Ouverture del Flauto magico di Mozart, pagina brillante che anticipa i principali temi che attraversano l'ultima opera composta da Mozart. Seguirà il suo Concerto per pianoforte K 488; alla tastiera, e al suo debutto nei concerti di Santa Cecilia, il pianista portoghese Javier Perianes, che nel suo palmarès può vantare collaborazioni con orchestre internazionali prestigiose. Nella seconda parte del concerto, dopo 47 anni di assenza dai cartelloni ceciliani, risuonerà la Sinfonia domestica (1904) di Richard Strauss, un ritratto musicale della famiglia del compositore bavarese che lo stesso Strauss diresse a Santa Cecilia in due occasioni, nel 1909 e nel 1929. La Sinfonia Domestica fu eseguita per la prima volta a New York il 31 marzo 1904; "La Domestica ha avuto un successo colossale… è molto bella, anche brillante, dura 41 minuti, e tiene il pubblico con il fiato sospeso" scrisse il compositore dopo la prima. I tratti fortemente autobiografici dell'opera si rivelano nei cinque movimenti e sfiorano quasi la musica da film.



