Pensieri, Parole, Opere, Omissioni allo Studio Giga di Roma

'Pensieri, Parole, Opere, Omissioni' è il titolo del progetto di No Art Group che unisce quattro mostre bipersonali presso lo studio Giga di Roma, aperte al pubblico dal 5 marzo al 25 giugno. Le esposizioni, a cura di Matteo Peretti e Bianca Catalano, indagano con video, installazioni, sculture e performance le connessioni tra il concetto di pensiero, parola, opera e omissione, attraverso la ricerca di otto giovani artisti: Desirè D'Angelo, Guido Corbisiero, Andrea Frosolini, Sveva Angeletti, Giulia Apice, Sebastiano Zafonte, Diana Pintaldi e Raimondo Coppola. Il titolo della rassegna prende spunto dal Confiteor, la preghiera di confessione in cui il fedele si dichiara colpevole di 'pensieri, parole, opere e omissioni', considerati forieri di peccato. In questo progetto la confessione dell'artista non è verso un'entità superiore, ma rappresenta un tentativo di ricongiungimento con se stessi, con gli altri e con il mondo che ci circonda, nell'affrontare insidie personali e collettive.

Nella prima mostra 'Pensieri', dal 5 al 26 marzo, si confrontano le ricerche di Desirè D'Angelo e Guido Corbisiero che, attraverso una scultura-performance e due installazioni dal forte potere simbolico, affrontano esperienze o suggestioni visive dell'infanzia e dell'adolescenza e che si ripropongono nel presente. Nell'esposizione 'Parole', dal 9 al 30 aprile, Sveva Angeletti e Andrea Frosolini riflettono sul concetto stesso di parola, dal punto di vista sia semantico sia esperienziale, in particolar modo sull'idea di incomunicabilità, aspetto fortemente caratterizzante del vivere odierno. In 'Opere', dal 7 al 28 maggio, Giulia Apice e Sebastiano Zafonte esplorano la dimensione aggregante e costruttiva dell'arte, mettendo in luce l'aspetto relazionale della pratica artistica.

Infine con le opere di Diana Pintaldi e Raimondo Coppola la mostra 'Omissioni', visitabile dal 4 al 25 giugno, attua una considerazione sul vuoto e sull'assenza tramite un processo catalogativo di tracce presenti, che invita a una riflessione sul concetto di esistenza.



